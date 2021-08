Λίβερπουλ: Νέο συμβόλαιο με Άλισον μέχρι το 2027 (vid)

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον 28χρονο Βραζιλιάνο τερματοφύλακά της, Άλισον, με διάρκεια ως το 2027.

Μετά τους Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (ως το 2025) και Φαμπίνιο (ως το 2026), ήρθε η σειρά του Άλισον. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έγινε ο τρίτος παίκτης της Λίβερπουλ που υπογράφει νέο συμβόλαιο.

Οι Ρεντς ανακοίνωσαν ότι ο Άλισον ανανέωσε μέχρι το 2027. Γεννήθηκε στο Νόβο Αμπούργκο και ξεκίνησε την καριέρα του από την Ιντερνασιονάλ. Το 2016 άφησε το Πόρτο Αλέγκρε για τη Ρώμη.

Η Ρόμα τον απέκτησε αντί 8 εκατομμυρίων ευρώ. Από τους Τζαλορόσι τον αγόρασε η Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2018 αντί 62,5 εκατομμυρίων ευρώ.

«Δεν μου πήρε πολύ χρόνο να το σκεφτώ. Η εμπιστοσύνη έχει χτιστεί αυτά τα τρία χρόνια. Είμαι χαρούμενος στην Αγγλία και φυσικά ικανοποιημένος από την απόφαση που πήρα. Θέλουμε να κατακτούμε κάθε διοργάνωση, στην οποία συμμετέχουμε», υποστήριξε ο Βραζιλιάνος στις δηλώσεις του.

He’s a ‘keeper… @Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds

Plenty of memories already made…and there’s many more to come #AB1 pic.twitter.com/ciZ79BZP1V