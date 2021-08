Αστον Βίλα: Απέκτησε τον Μπέιλι από την Λεβερκούζεν (pic)

Μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωση Άστον Βίλα καθώς τα βρήκε σε όλα με την Λεβερκούζεν για την απόκτηση του Λέον Μπέιλι, αντί του ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ τα βρήκε σε όλα με την Λεβερκούζεν για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ απ’ την Τζαμάικα, ο οποίος την περυσινή σεζόν ήταν εξαιρετικός με 40 συμμετοχές, 15 γκολ και 11 ασίστ!

Ο Μπέιλι, υπηρέτησε για τρία χρόνια τις «Ασπιρίνες» και τώρα θα μετακομίσει στην Premier League, με τη Βίλα να πληρώνει 35 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον επόμενος στόχος της ομάδας είναι ο Τάμι Έιμπραχαμ της Τσέλσι, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Τόμας Τούχελ και η διοίκηση της Άστον Βίλα αναμένεται να κάνει την κίνησή της για τον αποκτήσει.

Aston Villa have completed the agreement on personal terms with Leon Bailey. £30m to Bayer Leverkusen, paperworks signed between clubs. Done deal. 🇯🇲 #AVFC



Tammy Abraham among Aston Villa targets - also Atalanta are considering him as option if Chelsea will sign Lukaku. #CFC