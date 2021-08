Κέιν: Ξανά απών από την προπόνηση της Τότεναμ (pic)

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Χάρι Κέιν δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη πρωινή προπόνηση της Τρίτης (03/08) και έτσι το μέλλον του στην Τότεναμ μοιάζει αβέβαιο.

Ο 28χρονος υψηλόσωμος στράικερ επιθυμεί αυτό το καλοκαίρι, την αποχώρηση του από την Τότεναμ. Γι' αυτό και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο.

Αρχικά, δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (02/08), με αποτέλεσμα η διοίκηση του λονδρέζικου κλαμπ να του επιβάλει χρηματικό πρόστιμο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να έχει ενημερώσει τον σύλλογο ότι δεν θα προπονηθεί ξανά μαζί του.

Ο Κέιν δεν έμεινε εκεί καθώς ούτε την Τρίτη (03/08) θέλησε να μεταβεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, για να ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στις προπονήσεις.

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση είναι απογοητευμένη με την στάση του, ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει αλλάξει απόφαση και πιέζει με κάθε τρόπο, ώστε να αποχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την Τότεναμ.

H Μάντσεστερ Σίτι από την πλευρά της παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, καθώς επιθυμεί διακαώς την απόκτηση του για την ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή.

Harry Kane on the same position again today morning. He’s not showing up for Tottenham training as he wants to leave the club this summer - tense situation with Spurs board. ⚪️ #THFC