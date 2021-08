Γκρίλις: Οπαδοί της Άστον Βίλα προσπαθούν να τον πείσουν να μην αποχωρήσει για την Σίτι (vid)

Οπαδοί της Άστον Βίλα βρέθηκαν στην προπόνηση της ομάδας του προκειμένου να φωτογραφηθούν με τον Τζακ Γκρίλις και να προσπαθήσουν να τον πείσουν να παραμείνει στους «Χωριάτες».

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» του καλοκαιριού, αποκτώντας τον Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα, έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ και σε περίπτωση που το «deal» ολοκληρωθεί τότε θα μιλάμε για μεταγραφή – ρεκόρ στην ιστορία της Premier League.

Ο Τζακ Γκρίλις από την πλευρά του, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει για το ενδιαφέρον των «Πολιτών», επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις με την ομάδα του, αφήνοντας τις διοικήσεις των δύο συλλόγων να τα βρουν μεταξύ τους.

Μάλιστα, στην προπόνηση βρέθηκαν και οπαδοί της Άστον Βίλα, οι οποίοι την ώρα που έβγαζαν φωτογραφίες με τον Άγλλο άσο, προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραμείνει στη ομάδα τους και να αρνηθεί τα χρήματα της Σίτι.

Villa fans are cringe they really think they’re a big club, if they were they wouldn’t be begging Grealish to stay 😂 https://t.co/6lU0PTQ6S4