Τότεναμ: Επιμένει να φύγει ο Κέιν, δεν εμφανίστηκε τελικά στην προπόνηση (pic & vid)

Ο Χάρι Κέιν θα επέστρεφε το πρωί της Δευτέρας (02/08) στις προπονήσεις με την Τότεναμ, αλλά τελικά δεν εμφανίστηκε και οι φήμες περί αποχώρησης του ολοένα και φουντώνουν.

Ήταν προγραμματισμένο για τον 28χρονο Άγγλο επιθετικό να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας (02/08) στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ, προκειμένου να πιάσει ξανά δουλειά, μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο Νούνο Εσπιρίτο τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες ώστε να συζητήσει μαζί του και να του εξηγήσει το πλάνο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Μάταια όμως καθώς ο Χάρι Κέιν δεν εμφανίστηκε τελικά στη σημερινή (02/08) προπόνηση των «σπιρουνιών», με αποτέλεσμα να υπάρξει ανησυχία, αναφορικά με το μέλλον του, στις τάξεις του συλλόγου.

Οπως αναφέρει το «Sky Sports», επιθυμία του Κέιν είναι να αποχωρήσει από την ομάδα, γι' αυτό και εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με τους Φάμπιο Παρατίτσι και Ντάνιελ Λέβι για να αιτηθεί «διαζύγιο».

