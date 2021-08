Αρτέτα: «Ο Τσάκα δεν πρόκειται να φύγει από την Άρσεναλ»

Ξεκάθαρος ήταν ο Μικέλ Αρτέτα αναφορικά με το μέλλον του Γκρανίτ Τσάκα, τονίζοντας πως ο Ελβετός μέσος θα παραμείνει και αυτή τη χρονιά στο ρόστερ της ομάδας.

Το τελευταίο διάστημα είχαν φουντώσει οι φήμες που ήθελαν τον Γκρανίτ Τσάκα να αποχωρεί από την Άρσεναλ για λογαριασμό της Ρόμα. Οι «τζιαλορόσι» είχαν καταθέσει πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 ακόμη σε μπόνους, προκειμένου να πείσουν την αγγλική ομάδα για την παραχώρηση του παίκτη.

Παρ' όλα αυτά η απάντηση των «κανονιέρηδων» ήταν αρνητική ενώ σκοπεύουν μάλιστα να του προτείνουν και επέκταση συμβολαίου, έως το 2025 με αυξημένες απολαβές.

Από την πλευρά του ο τεχνικός της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως ο 28χρονος μέσος δεν πρόκειται να αποχωρήσει, μιας και θεωρείται σημαντικό κομμάτι της ομάδας.

«Ο Τσάκα είναι απαραίτητος και θα μείνει μαζί μας», ήταν τα λόγια του Αρτέτα για το μέλλον του Τσάκα.

BREAKING: Arsenal boss Mikel Arteta has confirmed midfielder Granit Xhaka will NOT be leaving the club this summer ❌ pic.twitter.com/YfbUNwoVse