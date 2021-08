Μπεν Γουάιτ: Κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρώτη του προπόνηση με την Άρσεναλ (vid)

Την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα πραγματοποίησε ο Μπεν Γουάιτ και κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα πάνω του.

Οι «κανονιέρηδες» τα βρήκαν σε όλα με τη Μπράιτον για την απόκτηση του Μπεν Γουάιτ στα 59 εκατομμύρια ευρώ και κατάφεραν να τον κάνουν δικό τους, προλαβαίνοντας άλλες ομάδες που τον είχαν στο στόχαστρο τους.

Από την πλευρά του ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός σήκωσε ήδη μανίκια και στρώθηκε στη δουλειά με τη νέα του ομάδα, προκειμένου να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα δεδομένα.

Ο Μικέλ Αρτέτα είχε την ευκαιρία να τον δει στην πρώτη του προπόνηση της Άρσεναλ και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τις τοποθετήσεις του στο γήπεδο, τις αμυντικές του δυνατότητες και την ικανότητα που διαθέτει με την μπάλα στα πόδια.

