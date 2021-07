Τσάκα: Μένει στην Άρσεναλ και υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές (pic)

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως έχουμε στην υπόθεση του Γκρανίτ Τσάκα, καθώς ο Ελβετός μέσος βρίσκεται κοντά στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι Τσάκα και Άρσεναλ θα ολοκλήρωναν τη συνεργασία τους, τελικά ο 28χρονος άσος θα παραμείνει, όπως όλα δείχνουν, κάτοικος Λονδίνου.

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε να τα βρει ποτέ στο οικονομικό κομμάτι με την Ρόμα, η οποία επιθυμούσε διακαώς την απόκτηση του Τσάκα και είχε καταθέσει πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 ακόμη σε μπόνους, προκειμένου να πείσουν την αγγλική ομάδα για την παραχώρηση του παίκτη.

Από την πλευρά του πάντως, ο Τσάκα δεσμεύεται με τους «κανονιέρηδες» μέχρι το 2023, αλλά σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «κανονιέρηδες» θα του προτείνουν επέκταση, μέχρι το 2025 και μάλιστα με σημαντική αύξηση των ετήσιων αποδοχών του.

Arsenal are offering Granit Xhaka a new deal until June 2025 with an increased salary - more than what AS Roma are proposing in their contract bid. ⚪️🔴 #AFC



AS Roma last bid was €12m + €3m add ons, turned down. Arsenal are now confident to extend Xhaka contract soon.