Άρσεναλ: Ανακοίνωσε Μπεν Γουάιτ με φανταστικό video

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε με φανταστικό video την απόκτηση του 23χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού, Μπεν Γουάιτ, από την Μπράιτον αντί 60 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Γκάνερς.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από εβδομάδες φημολογιών και η Άρσεναλ δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί μέσα στην ανάρτηση απόκτησης του 24χρονου Άγγλου κεντρικού αμυντικού, Μπεν Γουάιτ, από την Μπράιτον αντί του ποσού των 60 εκατομμυρίων (το ποσό σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του βρετανικού Τύπου).

Το γεγονός αυτό τον καθιστά την τρίτη ακριβότερη μεταγραφή των Γκάνερς πίσω από τον Νικολά Πεπέ (80 εκατομμύρια ευρώ) και τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (63,75 εκατομμύρια ευρώ).

Στο διάρκειας 45 δευτερολέπτων video «παρελαύνει» η διαδρομή του Γουάιτ από το Μπράιτον μέχρι το Λονδίνο, ενώ ως λεζάντα φιγουράρει η φράση «Συγγνώμη, αργήσαμε. Το μποτιλιάρισμα ήταν εφιάλτης».

Ο Γουάιτ είναι γέννημα-θρέμμα των υποδομών της Μπράιτον και παραχωρήθηκε κατά σειρά δανεικός σε Πίτερμπρο και Λιντς. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τους Γλάρους σε 39 ματς στην Αγγλία.

Sorry we're late...



Traffic was a nightmare pic.twitter.com/sO1T9981Rw