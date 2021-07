Φαν Ντάικ - Γκόμες: Η αγκαλιά της προσωπικής τους δικαίωσης (vid)

Μόνο εκείνοι ξέρουν τι αγώνα έχουν κάνει από τα τέλη του 2020 για να καταφέρουν να επιστρέψουν στη δράση. Και γι' αυτό η αγκαλιά τους πριν από την ολική επαναφορά ήταν μια μεγάλη προσωπική δικαίωση για τους Φαν Ντάικ και Γκόμες.

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ απουσίαζε από τα μέσα του Οκτώβρη, όταν υπέστη ρήξη χιαστού στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Έβερτον στο «Γκούντισον Παρκ» έπειτα από τρομερά άτσαλη πτώση του Πίκφορντ στο πόδι του.

Έναν μήνα αργότερα ο Τζο Γκόμες με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο ενημερώνεται πως χάνει όλη τη σεζόν.

Το βράδυ της 29ης Ιουλίου του 2021 οι δυο τους έπαιξαν κάτι παραπάνω από 20 λεπτά στη φιλική ήττα (4-3) της Λίβερπουλ από την Χέρτα Βερολίνου για την φετινή προετοιμασία και η αγκαλιά τους στην γραμμή του πλάγιου άουτ λίγο πριν περάσουν στο γήπεδο, είχε σκέψεις και συναισθήματα που μόνο εκείνοι ξέρουν...

285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI

corner since day one. My teammates for giving me energy and keeping my head up. The fans for their love, support and encouragement. And most of all, my family because without them, I’d be nothing. Thank you. The work doesn’t stop now. It’s only just starting. We keep going! 2/2 pic.twitter.com/OiNLMLO44q