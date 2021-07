Φέργκιουσον: Η Αμπερντίν του φτιάχνει άγαλμα για να τον τιμήσει! (pic)

Μια χαρακτηριστική φωτογραφία πανηγυρισμού θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αγάλματος του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όπως αποφάσισε η Αμπερντίν για να τιμήσει τον Σκωτσέζο θρύλο!

Ο πολυνίκης Βρετανός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε φτάσει σε επιτυχίες και με την Αμπερντίν στη δεκαετία του '80, με τον σκωτσέζικο σύλλογο να παίρνει την απόφαση να του φτιάξει άγαλμα ώστε να εκφράσει με αυτό τον τρόπο την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπό του.

Ο Φέργκιουσον ως τεχνικός της Αμπερντίν είχε πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα (1980, 1984, 1985), κατέκτησε τέσσερα Κύπελλα (1982, 1983, 1984, 1986), ενώ, ήταν ο πρωτεργάτης των επιτυχιών στο Κύπελλο Κυπελλούχων το 1983 και στο Super Cup Ευρώπης εκείνης της χρονιάς!

Το άγαλμα θα είναι δημιουργία του γλύπτη, Άντι Έντουαρντς, ο οποίος ενημερώθηκε από την Αμπερντίν για την πόζα που θα πρέπει να έχει το έργο, από έναν χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Σερ Άλεξ...

