Τσέλσι: Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση είναι κίτρινη (pics & vid)

Τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση, την οποία θα φοράνε οι παίκτες της στα εκτός έδρας παιχνίδια, παρουσίασε η Τσέλσι.

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνει η Τσέλσι καθώς στις 14 Αυγούστου ετοιμάζεται να δώσει το πρώτο της παιχνίδι, για τη νέα σεζόν, κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (17:00).

Την Πέμπτη (29/07) οι Λονδρέζοι παρουσίασαν την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Οπως μπορείτε να δείτε κι από τις παρακάτω φωτογραφίες, οι «μπλε» θα ντυθούν φέτος στα... κίτρινα.

Η μονοχρωμία της νέας φανέλας σπάει με λεπτές οριζόντιες μαύρες γραμμές.

Chelsea yellow is back!



Introducing our 21/22 @nikefootball away kit, with pinstripe hoops nodding to the past, brought into the present by a striking black colourway! 🟡⚫#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/CiAZZeBTYZ