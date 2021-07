Τσέλσι: Ασίστ ο Μπάμπα – Ράχμαν μετά την επιστροφή του από τον ΠΑΟΚ (vid)

Ο Μπάμπα Ράχμαν που πέρυσι βρέθηκε δανεικός στον ΠΑΟΚ, έκανε την ασίστ για το πρώτο από τα δυο γκολ της νίκης (2-1) της Τσέλσι με ανατροπή απέναντι στην Μπόρνμουθ, σε φιλικό προετοιμασίας.

Οι «μπλε» του Λονδίνου ξεκίνησαν τα... πιο σοβαρά φιλικά ματς προετοιμασίας μετά το προ ημερών 6-0 επί της Πίτερμπρο.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Μαρκόντες στο 66', κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Μπρόχα στο 72' και ο Ούγκμπο στο 76' έφερε τούμπα το ματς διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Στο πρώτο γκολ για την Τσέλσι ο Μπάμπα Ράχμαν βγάζει την ασίστ από αριστερά προς τον Μπρόχα που καταφέρνει μπροστά από τον αντίπαλο γκολκίπερ να στοπάρει τη μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα...

🇬🇭 Baba Rahman provides the assist for Broja's equalizer against Bournemouth with a lovely cross



If Chelsea sells Emerson and Alonso, Baba should be kept as 2nd choice to Chilwell.pic.twitter.com/NkPcdXAIlo