Πογκμπά: Ο κόσμος της Παρί δεν τον θέλει, κρέμασαν πανό στο γήπεδο! (pic)

Ο Πολ Πογκμπά φαίνεται πως έχει αφήσει τον Ραϊόλα να «ζεστάνει» την Παρί για μια πιθανή συμφωνία, όμως, ο κόσμος της γαλλικής ομάδας αντιδρά και δεν τον θέλει!

Έχοντας μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τους «κόκκινους διαβόλους» να σκέφτονται πως πιθανότατα το φετινό καλοκαίρι να είναι μια τελευταία μεγάλη ευκαιρία για την πώληση του παίκτη, ο Πολ Πογκμπά γνωρίζει πολύ καλά για το ενδιαφέρον της Παρί.

Ο εκπρόσωπός του, Μίνο Ραϊόλα, φέρεται να έχει επαφές με τους Παριζιάνους, ωστόσο, ο κόσμος της γαλλικής ομάδας έδειξε ότι δεν θέλει τον διεθνή χαφ και Παγκόσμιο Κυπελλούχο του 2018!

«Καλό θα ήταν ν' ακούσεις τη μητέρα σου, δεν σε θέλει κανείς εδώ στο Παρίσι, ούτε εμείς» έγραφε το πανό των Γάλλων οπαδών στο «Παρκ ντε Πρενς».

Ο λόγος του εκνευρισμού φαίνεται πως είναι η προκλητική συμπεριφορά και οι πανηγυρισμοί του Πογκμπά μετά την τρομερή πρόκριση που είχε πανηγυρίσει η Γιουνάιτεντ στο Παρίσι στους «16» του Champions League, πίσω στο 2019.

PSG fans put up anti-Paul Pogba banner outside the Parc des Princes as speculation about his possible arrival intensifies: “Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!” (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu