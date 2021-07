Σόλσκιερ: Διατηρεί το DNA της Γιουνάιτεντ με τις ευκαιρίες στους πιτσιρικάδες

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα συνεχίσει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τουλάχιστον μέχρι και το 2024, με την εξέλιξη αυτή να χαροποιεί όλα τα παιδιά των τμημάτων υποδομής του κλαμπ.

Ο Σόλσκιερ γνωρίζει πολύ καλά την παράδοση των «κόκκινων διαβόλων», τις αρχές και τις αξίες του κλαμπ και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να φέρει στην επιφάνεια νεαρούς ποδοσφαιριστές με ταλέντο, αφού πρώτα έχουν κάνει σωστή δουλειά στα τμήματα υποδομής.

Ο Νορβηγός προπονητής στη μέχρι στιγμής θητεία του στον πάγκο της ομάδας, έχει δώσει την ευκαιρία σε 16 διαφορετικά παιδιά να κάνουν ντεμπούτο στο ανδρικό επίπεδο, σε 151 ματς κατά τα οποία έχει βρεθεί στην άκρη του πάγκου.

Αυτός ο αριθμός των νεαρών ποδοσφαιριστών είναι μεγαλύτερος (15) από τον συνολικό των πιτσιρικάδων που είχαν εμπιστευθεί συνολικά οι Μουρίνιο, Φαν Χάαλ, Γκιγκς και Μόγιες σε 302 παιχνίδια στο «τιμόνι» της Γιουνάιτεντ!

16 - Ole Gunnar Solskjær has given 16 different teenagers their Manchester United debut during his 151 games in charge, one more than José Mourinho, Louis van Gaal, Ryan Giggs and David Moyes did at the club combined (15 in 302 games). Tradition. pic.twitter.com/TDKJJ7gIma