Ντόρτμουντ για Σάντσο: «Ήρθες παιδί, φεύγεις άντρας, σ' ευχαριστούμε...» (pics & vid)

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ αποχαιρέτησε τον Τζέιντον Σάντσο κι επίσημα έπειτα από μια τετραετία θητείας, ο Άγγλος εξτρέμ ανακοινώθηκε από τη Γιουνάιτεντ και οι Βεστφαλοί μόνο καλές αναμνήσεις κρατούν από τον παίκτη.

Ο Σάντσο επαναπατρίστηκε και επέστρεψε στην πόλη του, το Μάντσεστερ, φορώντας αυτή τη φορά την κόκκινη φανέλα κι όχι την γαλάζια που είχε συνηθίσει από τα τμήματα υποδομής της Σίτι.

Η Ντόρτμουντ ξέρει πολύ καλά ότι χάνει ένα τρομερό «γρανάζι» από τη μηχανή της, δεν έκρυψε ποτέ ότι δεν ήθελε να τον χάσει, ωστόσο, η επιθυμία του παίκτη ήταν να επιστρέψει στην Αγγλία.

«Ήρθες παιδί, φεύγεις άνδρας, σ' ευχαριστούμε. Φίλοι για πάντα...» έγραφαν οι όμορφες αναρτήσεις των Βεστφαλών στα social media, ενώ, ήταν έτοιμο κι ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Σάντσο στο Signal Iduna Park...

You came to us as a boy and left as a man.



Thank you, Jadon @Sanchooo10! 💛 pic.twitter.com/XXB31mesn3