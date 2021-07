Σμιθ – Ρόου: Η επένδυση της Άρσεναλ και το βάρος της φανέλας (pics & vids)

Ο Εμίλ Σμιθ – Ρόου θέλει να γίνει το νέο σύμβολο της Άρσεναλ. Ανανεώσε, πήρε το «βαρύ» 10 στη φανέλα και οι «κανονιέρηδες» οφείλουν να προσέξουν πολύ στο γήπεδο το περιουσιακό τους στοιχείο...

Ο Εμίλ Σμιθ – Ρόου παρά τις προσφορές που υπήρχαν για εκείνον, φτάνοντας μέχρι και τα 30 εκατομμύρια, τα οποία απέρριψε η Άρσεναλ γιατί ήθελε να τον κρατήσει δικό της, ανανέωσε πλέον μέχρι και το 2026 με το κλαμπ στο οποίο βρίσκεται από τα 10 του...

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει «κλειδώσει» τον στόχο της καριέρας του.

Oνειρεύεται... μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή στην Άρσεναλπαίρνοντας την ομάδα από το χέρι όταν η ηλικία, οι εμπειρίες και η αυτοπεποίθησή του θα το επιτρέπουν και αποτελεί μια τεράστια επένδυση για το κλαμπ που οφείλει να προσέξει πολύ τη διαχείρισή του...

Photo credits: @Arsenal

Συμβόλαιο και «10» μέσα σε έξι μήνες!

Μέχρι και την Boxing Day του 2020, ο Εμίλ Σμιθ Ρόου δεν είχε αγωνιστεί ούτε σε ένα ματς της Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ, με την κατάσταση στην ομάδα να έχει γίνει αρκετά άσχημη μέχρι κι εκείνο το σημείο.

Φυσικά το... τρένο της Ευρώπης έφυγε και το κλαμπ έμεινε δίχως υποχρεώσεις στις διοργανώσεις της UEFA τη νέα αγωνιστική περίοδο, ωστόσο, αρκετά πράγματα έδειξαν ν' αλλάζουν από την ημέρα που ο Αρτέτα εμπιστεύθηκε τον Σμιθ – Ρόου και στο πρωτάθλημα.

Πριν από το ντεμπούτο του 20χρονου μεσοεπιθετικού στην Premier League, η Άρσεναλ είχε μόλις 6 νίκες σε 18 παιχνίδια, με 3 ισοπαλίες και 9 ήττες. Αμέσως μετά, στο δεύτερο μισό της σεζόν όπου ο σύλλογος επιδόθηκε σε ένα μεγάλο κυνήγι – μάταιο όπως αποδείχθηκε – των ευρωπαϊκών θέσεων, σε 20 ματς η ομάδα είχε 12 νίκες, 4 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες.

Το πέρασμα από την Λειψία όπου δεν έπαιξε... ούτε μισή ώρα!

Το 2017 ήταν μέλος της αποστολής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας σε επίπεδο κ-17 που αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου με την κατάκτηση του Μουντιάλ της σχετικής ηλικιακής κατηγορίας υπό τις οδηγίες του Στιβ Κούπερ. Το καλοκαίρι του 2018 συμμετείχε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας με τον Ουνάι Έμερι τότε στον πάγκο.

Ελάχιστοι θα μπορούν ν' ανακαλέσουν στη μνήμη τους τον δανεισμό του στη Λειψία στο δεύτερο μισό εκείνης της αγωνιστικής περιόδου.

Το θέμα είναι ότι δεν αγωνίστηκε συνολικά ούτε σε μισή ώρα αγώνα με τους «ταύρους» στην Bundesliga, αφού έφτασε εκεί με πρόβλημα τραυματισμού στην βουβωνική χώρα!

Αυτό τον κρατούσε συνεχώς εκτός ρυθμού και απλά τον περιόρισε σε μικρές συμμετοχές με αλλαγή. Μπήκε στο 89' ενός αγώνα με την Βόλφσμπουργκ, έπαιξε και λίγο στο φινάλε απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου και αποχώρησε...

Τα 10άρια της Άρσεναλ και τώρα ο μικρός

Αν κοιτάξει κανείς τα ονόματα που έχουν φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό «10» στην Άρσεναλ στο πρόσφατο παρελθόν, τότε είναι λογικό ν' απορήσει με την απόφαση του κλαμπ να δώσει το νούμερο αυτό στον Εμίλ Σμιθ – Ρόου.

Είτε το αξίζει ο μικρός, είτε όχι, θα φανεί στο γήπεδο. Εκεί όπου θα παίζει με το «10» στην πλάτη και θα καλείται κάθε φορά ν' αποδείξει αν αντέχει το βάρος ή αν έγινε πολύ βιαστικά η κίνηση αυτή να πάρει πολλές περισσότερες ευθύνες απ' όσες ίσως μπορεί ν' αναλάβει σε αυτό το στάδιο της ζωής και της καριέρας του.

Ονόματα όπως αυτά των Πολ Μέρσον – νυν τηλεσχολιαστή του SkySports και μεγάλου ατακαδόρου – αλλά πολύ περισσότερο οι Ντένις Μπέργκαμπ, Γουίλιαμ Γκαλάς, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, Τζακ Γουίλσιρ και Μεσούτ Οζίλ έχουν θητεύσει στην Άρσεναλ παίρνοντας το «10» στη φανέλα τους και τιμώντας το.

Κι αν ο Γκαλάς δεν αγωνιζόταν σε τέτοια θέση που να το «αξίζει» ή ο Οζίλ έμεινε να το έχει απλά στη ντουλάπα του λόγω του ότι δεν κατάφερνε να υπολογίζεται τους τελευταίους αρκετούς μήνες, οι υπόλοιποι είναι θρύλοι που μνημονεύονται με αγάπη από τους οπαδούς...

Emile Smith Rowe is the latest player to take Arsenal's iconic number 🔟 shirt 🤩 pic.twitter.com/9SsxWUAvSA — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 22, 2021

Η επένδυση μαζί με τον Σάκα

Ο Μπουκάγιο Σάκα έδειξε και στο φετινό Euro ότι είναι ποδοσφαιριστής που παρά το γεγονός πως είναι μόλις 19 ετών, αντέχει στις απαιτήσεις του ανωτάτου επιπέδου. Η δεξιά πλευρά του... πηγαίνει πολύ, έχει τεχνική, έχει το απαραίτητο θράσσος στο γήπεδο. Μέσα από την σεζόν που έκανε στην Άρσεναλ έπεισε τον Σάουθγκεϊτ αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο για την ποιότητά του.

Μαζί του, ο Σμιθ – Ρόου είναι ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί ν' αποδειχθεί τρομερή επένδυση για το μέλλον της Άρσεναλ.

«Θέλω να γίνω θρύλος σε αυτό το κλαμπ» είπε ο 20χρονος μεσοεπιθετικός λίγο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι και το 2026. Αυτός «κλείδωσε» την επόμενη πενταετία, ενώ και ο Σάκα από το περασμένο καλοκαίρι είχε βάλει την υτπογραφή του σε νέο συμφωνητικό μέχρι και το 2024.

Ο Σμιθ – Ρόου ανήκει στους «κανονιέρηδες» από την ηλικία των 10 ετών, στην αρχή έκανε διαδρομή 90 λεπτών από το σπίτι του στην Thornton Heath Area για το βόρειο Λονδίνο μέχρι που η οικογένειά του αποφάσισε να μετακομίσει. «Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνω σύμβολο για την Άρσεναλ. Μακάρι να συνεχίσω έτσι και να παίζω γι' αυτό το υπέροχο κλαμπ» δηλώνει ξανά και ξανά...