Έβερτον: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντεμαράι Γκρέι

Ο Ντεμαράι Γκρέι γίνεται ο τρίτος ποδοσφαιριστής που ανακοινώνει η Έβερτον για το φετινό καλοκαίρι, με τον ποδοσφαιριστή να επιστρέφει επί αγγλικού εδάφους έπειτα από ένα εξάμηνο...

Ο Γκρέι είχε παραχωρηθεί από τη Λέστερ στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τις «ασπιρίνες» όμως να μην τον χρειάζονται ενόψει της νέας σεζόν κι έτσι να τον παραχωρούν στα «ζαχαρωτά», με τα οποία ο παίκτης υπέγραψε για 3+1 χρόνια.

Το κόστος της μεταγραφής του έφτασε σε κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και προστίθεται στο ρόστερ επί εποχής Μπενίτεθ μετά τους Μπέγκοβιτς και Τάουνσεντ.

