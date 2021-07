Μουρίνιο: Κατηγορείται για σεξιστική επίθεση στην γυναικεία ομάδα της Τότεναμ (pic)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται ότι μίλησε με προσβλητικά λόγια για την γυναικεία ομάδα της Τότεναμ, όταν ήταν στην τεχνική ηγεσία των «σπιρουνιών».

Τον περασμένο Δεκέμβριο η γυναικεία ομάδα της Τότεναμ άρχισε να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της ανδρικής ομάδας για τις προπονήσεις της.

Αυτό όμως έκανε έξαλλο τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ήταν τότε στην τεχνική ηγεσία των «σπιρουνιών» και ζήτησε η γυναίκεια ομάδα να προπονείται στο πιο μακρινό γήπεδο που υπάρχει στο προπονητικό κέντρο της Τότεναμ, προκειμένου να μην ακούει τις φωνές της και τον παρενοχλούν στο έργο του.

Heard from two separate sources now that when Mourinho was at Tottenham he wanted the women to train on the furthest side of the training pitch so “he didn’t have to hear them”.



One example of many where women are being treated with total disrespect in sport compared to men.