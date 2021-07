Βαράν: Ενημέρωσε την Ρεάλ ότι θέλει να αποχωρήσει για την Γιουνάιτεντ

Ο Ράφαελ Βαράν ενημέρωσε τους ιθύνοντες της Ρεάλ πως επιθυμία του είναι να αποχωρήσει και να ενταχθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ολο και πιο κοντά στο Μάντσεστερ βρίσκεται ο Γάλλος αμυντικός. Οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα και όπως φαίνεται κατέληξαν σε συμφωνία, για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Μάλιστα η επιθυμία του Βαράν να αγωνιστεί με τους «κόκκινους διάβολους» είναι τόσο μεγάλη, που ο ίδιος μαζί με τους εκπροσώπους του ενημέρωσε την Ρεάλ, πως θέλει να αποχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την «Βασίλισσα».

Οπως αναφέρουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, αν η Ρεάλ αποδεχθεί τελικά την πρόταση της Γιουνάιτεντ για τον Βαράν, τότε θα βάλει στα ταμεία της 50 εκατομμύρια ευρώ, με τον Γάλλο στόπερ να αφήνει τους «μερένγκες», έπειτα από 10 χρόνια παρουσίας του στην ισπανική πρωτεύουσα.

