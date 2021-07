Αρσεναλ: Η νέα εντυπωσιακή φανέλα με μπλε οριζόντιες ρίγες στους ώμους (pics & vid)

Τη νέα φανέλα που θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές της παρουσίασε η Άρσεναλ, για τη ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Απλή, λιτή και με εντυπωσιακές λεπτομέρειες είναι η νέα εντός έδρας εμφάνιση των «κανονιέρηδων» για τη σεζόν 2021/22.

Το κόκκινο χρώμα όπως είναι λογικό κυριαρχεί στο κέντρο της φανέλας με τα μανίκια να είναι λευκά και πάνω από τους ώμους να υπάρχουν μπλε οριζόντιες ρίγες.

Αυτή η λεπτομέρεια εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη φανέλα της Άρσεναλ, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τελευταία φορά στην εμφάνιση του 2014.

Where we belong. Our new @adidasfootball home kit ❤️

Arsenal have released their new home kit 👕 Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/m7MoKD7nJ1

💬 "It's making sense!"



Seeing our new @adidasfootball home kit for the very first time 😍@Chunkz delivers 🤝