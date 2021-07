Τότεναμ: Προσφέρει 27 εκατ. ευρώ στην Γουλβς για Ποντένσε

Διατεθειμένη να κάνει δικό της τον Ντάνιελ Ποντένσε είναι η Τότεναμ, γι' αυτό και προσφέρει 27 εκατομμύρια ευρώ στην Γουλβς, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αποχώρησε από την Γουλβς και πλέον εργάζεται ως προπονητής της Τότεναμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε άριστη συνεργασία με τον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε στους «Λύκους», γι' αυτό και εισηγήθηκε στην διοίκηση των «σπιρουνιών» την απόκτηση του.

Μάλιστα, ο Νούνο Εσπιρίτο θέλει «πακέτο» μαζί με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό, και τον Γουιλί Μπολί, για τον οποίο η Τότεναμ είναι πρόθυμη να βγάλει 25 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της.

Ετσι, μιλάμε για δύο μεταγραφές οι οποίες αν πραγματοποιηθούν, θα κοστίσουν συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ στην Τότεναμ, καθώς για τον Ποντένσε η Γουλβς θα προσφέρει 27 εκατομμύρια ευρώ στην Γουλβς, για να την πείσει να παραχωρήσει τον Πορτογάλο άσο.

Την περυσινή σεζόν ο Ποντένσε κατέγραψε 25 συμμετοχές με την Γουλβς, έχοντας 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός είχε 23 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 1 ασίστ.

Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε εισπράξει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Ποντένσε στον αγγλικό σύλλογο, αλλά η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών δεν περιλάμβανε κάποιο ποσοστό μεταπώλησης για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Κι αυτό διότι οι «Λύκοι» είχαν αγοράσει το 100% των δικαιωμάτων του παίκτη.

🚨 NEW: Tottenham are preparing to present an offer of €45m for Wily Boly and Daniel Podence of Wolves. [@pedrogva6] pic.twitter.com/AZQLA9KBm4