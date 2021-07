Γιουνάιτεντ: Παρουσίασε τη νέα της φανέλα με χορηγό την «Team Viewer» (pics & vid)

Τη νέα φανέλα της ομάδας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, παρουσίασαν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει ως κύριο χορηγό την «TeamViewer».

Ελαφρώς διαφοροποιημένη σε σχέση με την φετινή, θα είναι η φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την νέα σεζόν. Η νέα φανέλα όπως δημοσιεύτηκε από τους «κόκκινους διαβόλους» θα είναι στο βασικό χρώμα του συλλόγου, ενώ δεν θα λείπουν από αυτή οι κλασικές λευκές λεπτομέρειες.

Σε ότι έχει να κάνει με την σημαντικότερη διαφοροποίηση της, δεν θα είναι άλλη από τον χορηγό, καθώς στο μπροστινό της μέρος θα εμφανίζεται πλέον άλλη εταιρία και συγκεκριμένα η «TeamViewer».

Η συγκεκριμένη συμφωνία θα αποφέρει στον σύλλογο 273 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πέντε ετών. Υπενθυμίζεται ότι βασικός χορηγός στη φανέλα της Γιουνάιτεντ από το 2014 ήταν η αμερικανική εταιρεία αυτοκινήτων, Chevrolet. Ετσι αυτή η συμφωνία, που αφορά μόνο χορηγία για τη φανέλα των ομάδων, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Premier League.

Η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, θα είναι ο κύριος χορηγός της ομάδας από τη νέα σεζόν και ένας από τους κύριους στόχους της είναι να παρουσιάζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας της για να μεταμορφώσει τον τρόπο που λειτουργεί και αλληλοεπιδρά ο κόσμος με την αγαπημένη του ομάδα.

🔴 𝗣𝗔𝗦𝗧 𝗠𝗘𝗘𝗧𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧 🔴



Our iconic new 2021/22 @adidasfootball home kit, available now.#MUFC