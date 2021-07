Άρσεναλ: Εντονη κριτική στον Γουίλιαν για τα παραπανίσια κιλά του (pics)

Εντονη κριτική δέχθηκε ο Γουίλιαν για τα κιλά που έβαλε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Άρσεναλ γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Χιμπέρνιαν, σε φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν. Ενα ματς στο οποίο ο 19χρονος τερματοφύλακας, Αρτούρ Οκόνκουο, υπέπεσε σε γκάφα στο ντεμπούτο του και έδωσε την ευκαιρία στη Χιμπέρνιαν ν' ανοίξει το σκορ στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Βέβαια, αυτός που συγκέντρωσε τα περισσότερα αρνητικά σχόλια από τους φίλους των «κανονιέρηδων», ήταν ο Γουίλιαν. Ο 32χρονος Βραζιλιάνος με αρκετά παραπάνω κιλά, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από κανέναν...

