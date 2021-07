Μάντσεστερ Σίτι: Η νέα φανέλα είναι ωδή στο γκολ τίτλου του 2012! (vid)

Στο 93:20 της αναμέτρησης με την ΚΠΡ μπήκε τέλος σε 44 χρόνια αναμονής για την κορυφή και αυτό τιμά η Μάντσεστερ Σίτι στη νέα της φανέλα για τη σεζόν 2021-2022.

Οι «πολίτες» παρουσίασαν τη νέα εμφάνισή τους για την αγωνιστική περίοδο που ξεκινά σε έναν μήνα και το 93:20 είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη φανέλα και τον εξοπλισμό των παικτών.

Είναι το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο ο Αγουέρο πίσω στο 2012 είχε πετύχει το καθοριστικό γκολ για το 3-2 επί της ΚΠΡ και το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας έπειτα από 44 χρόνια, ώστε να πάρει το κλαμπ φόρα και να ξεκινήσει την εποχή των επιτυχιών.

