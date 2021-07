Λίβερπουλ: Έπιασε ξανά δουλειά παρέα με Σαλάχ και Μανέ ο Τσιμίκας (pics)

Ο Κώστας Τσιμίκας συμμετείχε στην πρώτη προπόνηση της Λίβερπουλ επί αυστριακού εδάφους στην Αυστρία και το χαμόγελό του πλάι στους Σαλάχ και Μανέ φανέρωνε την ευχάριστη διάθεση όλων στην ομάδα για την επιστροφή στη δουλειά.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης του 2019 και Αγγλίας του 2020 συναντήθηκαν ξανά στην Αυστρία και σήκωσαν τα μανίκια τους στην έναρξη της νέας προσπάθειας που θα κάνουν σε όλα τα «μέτωπα» στην ποδοσφαιρική χρονιά 2021-2022.

Οι «κόκκινοι» ήταν ευδιάθετοι και ο Κώστας Τσιμίκας παρέα με τους Σαλάχ, Μανέ και Αλεξάντερ – Άρνολντ έδειχναν να το διασκεδάζουν.

Κέφια είχε και ο Γιούργκεν Κλοπ που αφίχθη στο σημείο όπου πραγματοποιείται η φετινή προετοιμασία της ομάδας του, φανερά μαυρισμένος από τις καλοκαιρινές του διακοπές.

A happy Jurgen Klopp arriving in Austria last night ahead of pre-season 😁 pic.twitter.com/nNyYsObzCc