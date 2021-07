Αρσεναλ: Με 8 εκατ. ευρώ έκανε δικό της τον Νούνο Ταβάρες από την Μπενφίκα (vid)

Η Άρσεναλ με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε την απόκτηση του αριστεροπόδαρου αμυντικού της Μπενφίκα, Νούνο Ταβάρες.

Η ομάδα του Λονδίνου ήταν σε συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα με τους «Αετούς» για την απόκτηση του Νούνο Ταβάρες. Οι «κανονιέρηδες» έβγαλαν από τα ταμεία τους 8 εκατομμύρια ευρώ και με αυτόν τον τρόπο έπεισαν την Μπενφίκα για την παραχώρηση του.

Ο 21χρονος Πορτογάλος άσος, τη σεζόν που πέρασε κατέγραψε στο ενεργητικό του 25 συμμετοχές και 1 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της Μπενφίκα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά θα δοκιμάσει τις δυνατότητες του, μακριά από την Πορτογαλία.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG