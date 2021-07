Γκουαρδιόλα σε Τέμπας: «Μετά από δύο δεκαετίες κυριαρχίας, πως είμαστε τόσο πίσω από την Premier League;»

Εξαλλος έγινε με τον πρόεδρο της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά το γεγονός ότι τον κατηγόρησε για τις οικονομικές σπατάλες της Μάντσεστερ Σίτι.

Διαδικτυακός «πόλεμος» έχει ανοίξει μεταξύ του προέδρου της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας και του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός τεχνικός πριν από μερικές ημέρες είχε δηλώσει πως το ισπανικό πρωτάθλημα θα πρέπει να παραδειγματιστεί από την Premier League, στα οικονομικά ζητήματα. Ο Τέμπας του απάντησε με ειρωνικό ύφος, λέγοντας του πως πρέπει να μάθει μακροοικονομία, ενώ παράλληλα τον κατηγόρησε για τις οικονομικές σπατάλες των «Πολιτών».

Αυτό έκανε έξαλλο τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος με μία σειρά μηνυμάτων στο Twitter, εξαπέλυσε πυρά εναντίον του προέδρου της La Liga.

«Χαβιέ, το ισπανικό πρωτάθλημα τις τελευταίες δύο δεκαετίες: έχει πολλά Champions League από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Φιναλίστ τη Βαλένθια και την Ατλέτικο. Πολλά Europa League με τη Σεβίλλη ως κυρίαρχο, αλλά και τη Βιγιαρεάλ. Το Euro με τον Λουίς Αραγονιές. Παγκόσμιο Κύπελλο και Euro με τον Βιθέντε Ντελ Μπόσκε. Ο Μέσι και ο Κριστιάνο να κάνουν πράγματα στο πρωτάθλημα που δεν έχει ξαναδεί κανείς και δεν θα ξαναδεί. Θαυμασμό και εκτίμηση από όλο τον κόσμο, αλλά το πρόβλημα έχει να κάνει με τις ομάδες σωστά; Πρέπει να ξέρεις αρκετά για τις ομάδες έτσι;

Δεν καταλαβαίνω την μακροοικονομία ή τα δημογραφικά ή τα τηλεοπτικά δικαιώματα ή την Κίνα. Γι’ αυτό είσαι εσύ εδώ για να μας πεις γιατί είμαστε τόσο πίσω από την Premier League, έπειτα από δύο δεκαετίες κυριαρχίας του ισπανικού ποδοσφαίρου. Οπότε, μπορείς να μας το πεις και να το λύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Jo no entenc de macroeconomia, ni demografia, ni la penetració de la TV de pagament, ni de la Xina.

Per això estàs tu, perquè ens expliquis per què encara estem tan lluny de la Premier després de dues dècades brutals del futbol espanyol.

Perquè ens ho expliquis i… ho solucionis.