Λιντς: Δικός της ο Χούνιορ Φίρπο μέχρι το 2025 (pic & vid)

Ο Χούνιορ Φίρπο θα αγωνίζεται μέχρι το 2025 με τη φανέλα της Λιντς, καθώς τα «παγώνια» έβγαλαν από τα ταμεία τους 15 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Μπαρτσελόνα.

Λιντς και Μπαρτσελόνα ήταν σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα για την μετακίνηση του 24χρονου αριστερού μπακ στην ομάδα του Μαρσέλο Μπίελσα, αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Τελικά, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και ο Χούνιορ Φίρπο αφήνει την Βαρκελώνη κι ετοιμάζει βαλίτσες για το Νησί, καθώς θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν μέχρι και το 2025 με τη φανέλα της Λιντς.

Ο παίκτης δεν ήταν στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν στους «μπλαουγκράνα», όπου μετακόμισε το 2019 από την Μπέτις, με αποτέλεσμα να είναι υπό παραχώρηση και την Λιντς να το εκμεταλλεύεται.

