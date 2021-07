Γιουνάιτεντ: Μετά τον Σάντσο κινείται και για την απόκτηση του Καμαβίνγκα (pic)

Αποφασισμένη να κάνει δικό της το μεγάλο αστέρι της Ρεν, Εντουάρντο Καμαβίνγκα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να τα σαρώσουν όλα στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Η αρχή έγινε με την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο, από την Ντόρτμουντ. Πολύ κοντά στο να φορέσει τα «κόκκινα» βρίσκεται και ο Ραφαέλ Βαράν, ενώ τώρα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου στην υπόθεση του Εντουάρντο Καμαβίνγκα της Ρεν.

Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές μαζί του αλλά και με τον γαλλικό σύλλογο για την παραχώρηση του. Οι Γάλλοι είναι θετικοί στην παραχώρησή του 18χρονου μέσου, αρκεί να βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ, μιας και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Πάντως και η Παρί Σεν Ζερμέν τον έχει βάλει στο στόχαστρο, ωστόσο όπως όλα δείχνουν ο Καμαβίνγκα προτιμάει να μετακομίσει στο Νησί, για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ.

