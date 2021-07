Κρίσταλ Πάλας: Ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βιεϊρά μέχρι το 2024 (pic)

Προπονητής της Κρίσταλ Πάλας θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Πατρίκ Βιεϊρά.

Οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα και τελικά ήρθαν σε συμφωνία σήμερα (04/07) με την Κρίσταλ Πάλας να ανακοινώνει την πρόσληψη του Πατρίκ Βιεϊρά.

Ο άλλοτε μέσος των Μίλαν, Άρσεναλ, Γιουβέντους, Ίντερ και Μάντσεστερ Σίτι, αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε από τον σύλλογο της Premier League κι έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Βιεϊρά είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι και στη συνέχεια μετακόμισε στις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη όπου και παρέμεινε μέχρι το 2018 το καλοκαίρι, για να αναλάβει στη συνέχεια τη Νις. Τον περασμένο Δεκέμβρη όμως αποχώρησε από τον γαλλικό σύλλογο καθώς επέστρεψε στο Νησί για λογαριασμό της Κρίσταλ Πάλας.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που έχω αυτή την ευκαιρία να επιστρέψω στην Premier League και να προπονήσω αυτόν τον υπέροχο ποδοσφαιρικό σύλλογο, καθώς ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί», ήταν τα πρώτα λόγια του Βιεϊρά.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb