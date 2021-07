Τότεναμ: Υπόσχεση με ειλικρίνεια από Νούνο Σάντο για περηφάνεια (vid)

Ο Νούνο Σάντο έβαλε τέλος στην τεράστια αναζήτηση του νέου προπονητή στην Τότεναμ και τα λόγια του μετά την πρόσληψή του ήταν τέτοια που προκάλεσαν θετικότατο αντίκτυπο στον κόσμο.

Έδειξε έτοιμος για τις δυσκολίες που σίγουρα θ' αντιμετωπίσει και έδειξε σίγουρος για τον εαυτό του.

Ο Νούνο Σάντο μετά την απόλυτα επιτυχημένη του παρουσία στον πάγκο της Γουλβς, παραμένει στην Premier League αλλά θα καθοδηγήσει πλέον τα «σπιρούνια» στην μετά – Μουρίνιο εποχή.

Αν και υπήρξαν επίσης οι Κόντε, Ποτσετίνο, Φλικ, Γκατούζο, Φονσέκα και Λοπετέγι για την θέση στον πάγκο, ο Εσπίριτο Σάντο βγήκε νικητής.

Στην πρώτη του δήλωση ως κόουτς της Τότεναμ, επανέλαβε με στόμφο και αποφασιστικότητα πως: «Θα σας κάνουμε υπερήφανους...» κι αυτό «χτύπησε» πολύ καλά στους οπαδούς του συλλόγου...

🔊 𝗦𝗢𝗨𝗡𝗗 𝗢𝗡 🔊



Nuno’s message to Spurs fans around the world.

#WelcomeNuno pic.twitter.com/ErqTWZ8JEI