Γιουνάιτεντ: Δεν πουλάει και ανανεώνει τη συνεργασία της με τον Πογκμπά

Καμία πρόθεση δεν υπάρχει από πλευράς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για πώληση του Πολ Πογκμπά αυτό το καλοκαίρι. Στα σκαριά νέο συμβόλαιο για να τον «δέσει».

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν φήμες ότι ο Πολ Πογκμπά δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η διοίκηση θα τον έβγαζε στο «σφυρί».

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» δεν είναι διατεθειμένη να ακούσει καμία προσφορά από κανέναν σύλλογο.

Κύριος στόχος της είναι να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Γάλλο μέσο, για τον οποίο ετοιμάζει νέο τετραετές συμβόλαιο προκειμένου να τον «δέσει» στο «Όλντ Τράφορντ».

Πάντως, τόσο η Γιουβέντους όσο και η Ρεάλ είχαν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του, αλλά όπως φαίνεται ο Πογκμπά θα παραμείνει «κόκκινος διάβολος» και θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Manchester United are currently not negotiating with any club for Pogba - despite rumours about €50m value with 1 year left on his contract, Man Utd won’t sell Paul for this fee. 🔴



New contract negotiations not advanced yet - but #MUFC will try to keep Pogba this summer.