Ραντεβού Ρούνεϊ – Γιουνάιτεντ στην καλοκαιρινή προετοιμασία!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ντέρμπι Κάουντι κανόνισαν φιλικό προετοιμασίας για το φετινό καλοκαίρι και ο Γουέιν Ρούνεϊ θα κοντραριστεί με την αγαπημένη του ομάδα, συναντώντας παλιούς γνωστούς στο πρώτο από τα τέσσερα πολύ σοβαρά τεστ των «κόκκινων διαβόλων».

Η μεγάλη συνάντηση των «κριαριών» του Ρούνεϊ με τον σύλλογο του Μάντσεστερ προγραμματίστηκε για τις 18 του Ιούλη στο Pride Park, στην πρώτη φιλική αναμέτρηση της ομάδας του Σόλσκιερ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Έξι μέρες αργότερα (24/7) η Γιουνάιτεντ θα παίξει με την ΚΠΡ και θ' ακολουθήσουν αναμετρήσεις με τις Μπρέντφορντ και Έβερτον στα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου.

Οι περσινοί φιναλίστ του Europa League κάνουν σέντρα στο νέο πρωτάθλημα με ματς απέναντι στην Λιντς εντός έδρας, είτε στις 14 είτε στις 15 Αυγούστου...

We'll welcome Premier League giants @ManUtd to Pride Park on Sunday 18th July to kick off our pre-season schedule 🗓️