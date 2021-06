Λίβερπουλ: Πήρε έγκριση για την νέα ανακατασκευή του «Άνφιλντ»!

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λίβερπουλ έδωσε την έγκρισή του για τα νέα έργα στο «Άνφιλντ» και τη νέα αύξηση της χωρητικότητας μέχρι τις 61.000 θέσεις!

Οι «κόκκινοι» συνεχίζουν να μεγαλώνουν το «σπίτι» τους και να το κάνουν ακόμα πιο σύγχρονο και επιβλητικό.

Το νέο πλάνο περιλαμβάνει την αύξηση της χωρητικότητας κατά 7.000 θέσεις, με εργασίες που θα κοστίσουν 60 εκατομμύρια λίρες και θα καταστήσουν το «Άνφιλντ» ακόμα πιο μεγάλο, φτάνοντας στις 61.000 θέσεις.

Μόλις το πρότζεκτ ολοκληρωθεί - σε 18 μήνες - το γήπεδο αυτό θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Αγγλία, πίσω από το «Ολντ Τράφορντ» και την έδρα της Τότεναμ, αλλά πάνω από το «Έμιρεϊτς», το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και το «Etihad».

