Ο Γκουντογκάν φτιάχνει γήπεδο στην Ακαδημία από την οποία ξεκίνησε (pic)

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ο Ιλκάι Γκουντογκάν, καθώς αποφάσισε να φτιάξει γήπεδο στην Ακαδημία από την οποία ξεκίνησε.

Ο Γερμανός μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Hessler 06 και όπως φαίνεται δεν ξεχνάει τις ποδοσφαιρικές του ρίζες.

Κι αυτό διότι αποφάσισε να προσφέρει το μπόνους κατάκτησης του πρωταθλήματος με την Σίτι, στην Ακαδημία του γερμανικού συλλόγου, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα νέο γήπεδο για τα μικρά παιδιά της Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος άσος θα καταβάλει το ποσό των 300.000 ευρώ, έτσι ώστε οι Ακαδημίες να έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να παίξουν ποδόσφαιρο.

«Είμαστε ακόμα πολύ στενά συνδεδεμένοι με το σύλλογο, επειδή περάσαμε εδώ πολλά μεγάλα κομμάτια της παιδικής μας ηλικίας.Όταν ο Ιλκάι άκουσε ότι πολλά παιδιά αποσύρονταν επειδή δεν υπήρχε γήπεδο με συνθετικό τάπητα, στεναχωρήθηκε πολύ», δήλωσε ο διευθυντής της ακαδημίας και θείος του Γκουντογκάν.

.@IlkayGuendogan donates Champions League bonus to childhood club in Germany.

Gundogan will put in vast majority of £258k being paid by Hessler 06 for new artificial pitch.



Class 👏



[via Sky Sports]