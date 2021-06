Ρούνεϊ: Ξαναβάζει ποδοσφαιρικά παπούτσια και μπαίνει στο γήπεδο!

Ο Γουέιν Ρούνεϊ θα είναι παρών στο φετινό παιχνίδι του SoccerAid που έχει καθιερωθεί για προσφορά βοήθειας στην Unicef και θα παίξει μαζί με τους Γκάρι Νέβιλ και Πολ Σκόουλς σαν τις... παλιές καλές εποχές!

Ο νυν προπονητής της Ντέρμπι Κάουντι και θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βρεθεί ξανά με τους άλλοτε συμπαίκτες του στους «κόκκινους διαβόλους» και θα ξαναμπεί στο γήπεδο για να παίξει ποδόσφαιρο.

Ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους που θα δηλώσουν «παρών» στο SoccerAid του 2021 είναι οι Φάρα Γουίλιαμς, Κέλι Σμιθ, Ρομπέρτο Κάρλος, Πατρίς Εβρά, Ντέιβιντ Τζέιμς, Άσλεϊ Κόουλ, Εμίλ Χέσκεϊ, Τζέιμι Ρέντναπ, Ουσέιν Μπολτ και άλλοι...

Το παιχνίδι θα λάβει χώρα στις 4 του Σεπτέμβρη στο Etihad της Μάντσεστερ Σίτι.

