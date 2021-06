Πεπ – Μόγιες: Διχασμός για τον κορυφαίο της σεζόν στην Premier

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στην Premier League και δεν ήταν λίγες οι φωνές που έκαναν λόγο για αδικία προς τον Μόγιες και την Γουέστ Χαμ...

Η Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας επιστρέφοντας στην κορυφή μετά το 2019, ο Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε τον δεύτερο μεγάλο στόχο που βάζει κάθε σεζόν η ομάδα του με την εξασφάλιση του τίτλου στην Premier League κι έκανε το βήμα παραπάνω για τον πρώτο στόχο που παραμένει το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Οι «πολίτες» έφτασαν στον μεγάλο τελικό του Champions League αλλά ηττήθηκαν από την Τσέλσι κι έτσι η διάκριση στην Γηραιά ήπειρο πήρε ξανά αναβολή...

Σε επίπεδο πρωταθλήματος, ωστόσο, ο Πεπ, όπως αποφασίστηκε, ξεχώρισε από τους υπόλοιπους συναδέλφους του στην Premier League και αναδείχθηκε ο καλύτερος όλων απ' όσους βρέθηκαν στους πάγκους και καθοδήγησαν τις ομάδες τους κατά τη διάρκεια αυτής της τρομερά κουραστικής σεζόν με τα συνεχόμενα παιχνίδια...

Ο Καταλανός, παρ' όλα αυτά, δεν απολαμβάνει την καθολική αναγνώριση και παραδοχή για την φετινή σεζόν, με τον Ντέιβιντ Μόγιες να θεωρείται τρομερά αδικημένος...

🥇 Records broken and another #PL title claimed 🏆



Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

Από το χειρότερο ξεκίνημά του, στην πιο αξιόπιστη Πρωταθλήτρια

Το είχε τονίσει και ο ίδιος πως μέσα στον περασμένο Δεκέμβριο έπειτα από ένα ματς με την Γουέστ Μπρομ, αυτό που έβλεπε στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα του δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει. Σαν να μην ήταν δική του η δουλειά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές στο χορτάρι. Σαν όλα να πήγαιναν στραβά. Σαν να εκτελούσαν οι παίκτες του τα πάντα λανθασμένα και διαφορετικά απ' όσα τους είχε πει.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μέσα στην αγωνιστική περίοδο 2020-2021 πραγματοποίησε το χειρότερο ξεκίνημα της καριέρας του σε επίπεδο πρωταθλήματος σε οποιαδήποτε χώρα έχει δουλέψει, με οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική χρονιά έχει παραστεί στην άκρη ενός πάγκου. Το καλό για εκείνον ήταν πως όλες οι υπόλοιπες έδειχναν αναξιόπιστες κι όταν επιτέλους η Σίτι πήρε μπρος, πραγματικά δεν υπήρχε κανείς για να την σταματήσει.

Η Τότεναμ ήταν στην κορυφή μέχρι τον Δεκέμβρη και «λιποθύμησε», η Λίβερπουλ με τόσα προβλήματα στην άμυνα δεν ήταν εφικτό να διεκδικήσει τον τίτλο, η Τσέλσι πλήρωσε το κακό πρώτο μισό με τον Λάμπαρντ και η Γιουνάιτεντ παρά το γεγονός πως έφτασε σε ευρωπαϊκό τελικό, δεν ήταν σε θέση να «χτυπήσει» την Premier League.

PL POTS - Ruben Dias

PL MOTS - Pep Guardiola

PL YPOTS - Phil Foden



Clean sweep 😏 pic.twitter.com/Uq9wWUT870 June 5, 2021

Όλα αυτά βοήθησαν τους «πολίτες» με την τρομερή ποιότητα που είχαν και φυσικά με το φοβερό δίδυμο των Ντίας και Στόουνς στα στόπερ, την συμβολή του Ζοάο Κανσέλο και όλους τους υπόλοιπους μεγάλους πρωταγωνιστές, να φτάσει στην κατάκτηση της κορυφής έπειτα από το 2019 και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να κατακτήσει το βραβείο του πολυτιμότερου κόουτς.

Φυσικά δεν θα πρέπει κανείς να παραβλέψει το τρομερό ρεκόρ που σημείωσε η φετινή Πρωταθλήτρια με 13 διαδοχικές νίκες από την έναρξη ενός ημερολογιακού έτους και τις 21 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις από τον Δεκέμβρη μέχρι και τον Μάρτιο!

Παράλληλα, η ομάδα έμεινε 28 ματς αήττητη σε όλα τα τουρνουά από τον Νοέμβρη μέχρι τον Μάρτιο ισοφαρίζοντας την δική της επίδοση από το 2017. Επιπλέον, μέσα στον Ιανουάριο η Σίτι νίκησε και στα 9 παιχνίδια που έδωσε, τα περισσότερα μέσα σε έναν μήνα στην ιστορία όλων των επαγγελματικών κατηγοριών του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Στα εκτός έδρας, οι «πολίτες» έφτασαν στα 19 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις και σε επίπεδο Premier League το σερί των θετικών εξορμήσεων ήταν στα 11 παιχνίδια, σε μια επίδοση που είχαν φτάσει η Τσέλσι του 2008 και φυσικά πάλι η Σίτι του 2017.

Με αυτή τη διάκριση που κατέλαβε ο Πεπ. ισοφάρισε τους Ζοσέ Μουρίνιο και Αρσέν Βενγκέρ που επίσης είχαν αναδειχθεί καλύτεροι της χρονιάς για τρεις φορές, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να είναι ο απόλυτος πρωτοπόρος με 11 βραβεία!

Most Premier League Manager of the Season awards:



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Sir Alex Ferguson (11)

🇪🇸 Pep Guardiola (3)

🇵🇹 Jose Mourinho (3)

🇫🇷 Arsene Wenger (3) #MUFC | #MCFC | #AFC | #PLAwards pic.twitter.com/DMdrMTSaB6 — EPL Statman (@EPLStatman) June 5, 2021

Ο Μόγιες και η καταπληκτική προσπάθεια της Γουέστ Χαμ

Μπορεί να είναι θέμα... εμπορικού ονόματος. Κακά τα ψέματα ο Σκωτσέζος προπονητής δεν είναι κι ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει Πεπ Γκουαρδιόλα ή να έχει την απήχηση του Καταλανού κόουτς της Σίτι ή να δουλέψει ποτέ στις ομάδες από τις οποίες έχει περάσει ο Γκουαρδιόλα.

Παρ' όλα αυτά, για όσα κατάφερε φέτος με την Γουέστ Χαμ, ο Ντέιβιντ Μόγιες έκανε τον κόσμο να είναι αρκετά διχασμένος και να μην συμφωνεί απόλυτα με την επιλογή του Πεπ για την διάκριση του καλύτερου προπονητή της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.

Ο τεχνικός των «σφυριών» καθοδήγησε την ομάδα του στο Europa League της επόμενης σεζόν και μάλιστα διεκδικώντας θέση στην τετράδα – σχεδόν – μέχρι τέλους, έχοντας καταφέρει να μπει σφήνα στο Big-4 κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Και αυτό είναι τρομερά σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς πως πέρυσι (2019-2020), το λονδρέζικο κλαμπ είχε τερματίσει στο 16ο «σκαλί» του βαθμολογικού πίνακα.

Το ρόστερ της Γουέστ Χαμ είμαι εντυπωσιακό. Για ομάδα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν συγκαταλέγεται απαραίτητα στην πρώτη 10άδα του κορυφαίου πρωταθλήματος, υπάρχουν ποδοσφαιριστές στο δυναμικό του συλλόγου που αξίζουν ιδιαίτερης μνείας και προσοχής και είναι ικανοί για μεγάλες ζημιές.

The boss has been nominated for the Premier League's Manager of the season award! 🏆



Vote for him! 🗳👇 — West Ham United (@WestHam) June 1, 2021

Ναι μεν ο Τζέσι Λίνγκαρντ τράβηξε κουπί και ξεχώρισε στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου με τα γκολ, τις εμφανίσεις και το χαμόγελό του έπειτα από πολύ δύσκολες μέρες και τη γνωστή μάχη με την κατάθλιψη, όμως, υπάρχουν ακόμα πολλές σημαντικότατες μονάδες.

Από τον Φαμπιάνσκι κάτω απ' τα δοκάρια, στους Τσουφάλ, Ογκμπόνα και Κρέσγουελ στην άμυνα, στους Λανσίνι, Φορνάλς, Νομπλ (που πλέον αποχώρησε), Μικαΐλ Αντόνιο, Ράις και εννοείται τον τρομερό Σούτσεκ μεσοεπιθετικά, ενώ και ο Μπόουεν βοήθησε στο κομμάτι των γκολ με 8 τέρματα.

Τα αφεντικά του λονδρέζικου κλαμπ φέρονται να έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Μόγιες για να παραμείνει στην άκρη του πάγκου και τα επόμενα χρόνια ανανεώνοντας την συνεργασία τους έπειτα απ' όσα έχει πετύχει από την ημέρα που ανέλαβε, στα τέλη του 2019.

Ακόμα και η αποφυγή του υποβιβασμού το 2020, του πιστώνεται έχοντας πάρει το «τιμόνι» σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και η βελτίωση ήταν τόσο άμεση που ο κόσμος εκφράζει την διαφωνία του με την επιλογή του Πεπ για τον κορυφαίο της χρονιάς...