Στην Σενεγάλη αποθέωσαν τον Μεντί για το Champions League (vid)

Την αποθέωση γνώρισε τόσο από τους συμπαίκτες του στην εθνική Σενεγάλης, όσο κι από τον κόσμο που τον περίμενε στους δρόμους, ο Εντουάρντ Μεντί όταν έφτασε στη χώρα του για να ενσωματωθεί με την εθνική του ομάδα.

Ο 29χρονος πορτιέρε έχει αναδειχθεί ίσως η πολυτιμότερη φετινή μεταγραφή για τους «μπλε». Από την πρώτη μέρα που μετακόμισε στο Λονδίνο, η Τσέλσι έχει βρει τον «φύλακα άγγελο» της κάτω από τα γκολποστ.

Ο Μεντί με τις καίριες του επεμβάσεις βοήθησε σε σημαντικό βαθμό την ομάδα του να φτάσει στην κατάκτηση του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Μεντί επέστρεψε στην χώρα του προκειμένου να ενσωματωθεί με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, για τα φιλικά παιχνίδια που έχει να δώσει το προσεχές διάστημα.

Οι Σενεγαλέζοι από την πλευρά τους βγήκαν στους δρόμους και αποθέωσαν τον έμπειρο κίπερ της Τσέλσι, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Οταν μάλιστα έφτασε και στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας, οι υπόλοιποι συμπαίκτες του τον περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες για τον συγχαρούν για την κατάκτηση του τροπαίου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Edouard Mendy received a hero's welcome from his Senegal teammates after winning the UCL with Chelsea 💙👏



