Η Ντιναμό Μόσχας πήγαινε για ένα διπλό μεταγραφικό χτύπημα, λίγο πριν το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου στη Ρωσία, αλλά αμφότερες οι προσθήκες... κόπηκαν στα ιατρικά.

Οι Γκονζάλο Πλάτα και Ματέους Μάρτινς προσγειώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της ρωσικής πρωτεύουσας την περασμένη Κυριακή (30/08) ως οι νέες προσθήκες που θα ενίσχυαν την Ντιναμό Μόσχας, όμως αμφότερες οι μεταγραφές χάλασαν ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση τους.

Μάλιστα τόσο ο εξτρέμ από το Εκουαδόρ, όσο και ο Βραζιλιάνος επιθετικός έτυχαν θερμής υποδοχής στο αεροδρόμιο, καθώς τους υποδέχτηκαν με φαγητά και κασκόλ της ομάδας, ωστόσο και οι δύο παίκτες απέτυχαν στις ιατρικές εξετάσεις που διεξήγαγε ο σύλλογος και οι μεταγραφές ματαιώθηκαν την τελευταία στιγμή.

Τώρα σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, οι σύλλογοι των παικτών εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά εναντίον της Ντιναμό για ακατάλληλη χρήση της εικόνας των επιθετικών στο αεροδρόμιο και στον τοπικό τύπο.

Για την ιστορία, μεταγραφή του Μάρτινς στη Ρωσία θα είχε αποφέρει 7 εκατομμύρια ευρώ στην Μποταφόγκο, ενώ ο Πλάτα θα γέμιζε τα ταμεία της Φλαμένγκο κατα 12 εκατομμύρια ευρώ (10+2 σε μπόνους).

🚨 There was more transfer drama on deadline day, this time from Russia. 🇧🇷🇷🇺



Gonzalo Plata and Matheus Martins had agreed moves to Dinamo Moscow and were even welcomed at the airport with a huge reception, food and club scarves. 😳



However, both players failed their medicals… pic.twitter.com/onHMpZbmUo September 2, 2026

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι ατζέντηδες του Πλάτα μάλιστα πρότειναν στη Ντιναμό να σταλεί ο παίκτης αρχικά δανεικός και η αγορά του θα ολοκληρωνόταν μόνο εάν συμπλήρωνε έναν συγκεκριμένο αριθμό αγώνων χωρίς να έχει προβλήματα με το δεξί του γόνατο.