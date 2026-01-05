Καρσέδο: Ανακοινώθηκε από τη Σπαρτάκ ο πρώην προπονητής της Πάφου
Μετά από 2,5 άκρως επιτυχημένα χρόνια στην Πάφο, με την οποία κατέκτησε δύο τίτλους και έφτασε μέχρι το Champions League, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρωσία.
Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του 52χρονου προπονητή, με τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο πλευρών να έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.
Ο Ίβηρας επιστρέφει στη ρωσική πρωτεύουσα μετά το 2012, όταν είχε δουλέψει ξανά στον σύλλογο της Μόσχας ως βοηθός του Ουνάι Έμερι, στο πλευρό του οποίου εργάστηκε για 13 χρόνια πριν δοκιμάσει την τύχη του ως πρώτος προπονητής.
Ο Καρσέδο αντικαθιστά τον υπηρεσιακό Βάντιμ Ρόμανοφ, που με τη σειρά του είχε καλύψει το κενό που είχε αφήσει φεύγοντας πριν από ένα δίμηνο ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς.
⚡️Официально: Хуан Карлос Карседо — новый главный тренер «Спартака»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 5, 2026
Испанский специалист подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года ❤️🤍
С возвращением в «Спартак», Хуан Карлос! pic.twitter.com/6kkNDw9gYR
