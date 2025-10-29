Ο παίκτης της Ζενίτ «σπάει» τη σιωπή του μετά την απόπειρα απαγωγής του: «Φοβόμουν να κοιμηθώ, δεν ήξερα πως να αντιδράσω»

Ο ποδοσφαιριστής της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, σχολίασε για πρώτη φορά το περιστατικό της απόπειρας απαγωγής του που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αγία Πετρούπολη.

Απόπειρα απαγωγής του ποδοσφαιριστή της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας τη Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Μια ομάδα αγνώστων επιτέθηκε στον Μοστοβόι, τον άρπαξαν από τα χέρια και προσπάθησαν να τον βάλουν με το ζόρι σε ένα αυτοκίνητο. Ο νεαρός κατάφερε να απωθήσει τους απαγωγείς του και ένας φίλος του, αθλητής του χόκεϊ που βρισκότανε κοντά, είδε το περιστατικό, παρενέβη και τον βοήθησε να αποδράσει.

Ο 27χρόνος επιθετικός λίγες μέρες μετά την απόπειρα απαγωγής του «έσπασε» τη σιωπή του, καθώς παραχώρησε μία συνέντευξη στη συντακτική ομάδα του συλλόγου του. Στην συνέντευξη αυτή, ο νεαρός παίκτης μίλησε για το πως ένιωσε τη στιγμή που εξελισσόταν το περιστατικό σημειώνοντας πως βρέθηκε σε τεράστιο σοκ και υπήρξε ανήμπορος να αντιδράσει.

«Ήταν αργά το βράδυ, όλα συνέβαιναν πολύ γρήγορα. Δεν είχα πραγματικά χρόνο να επεξεργαστώ τι συνέβαινε. Τότε κατάλαβα απλά ότι αυτό που γίνεται είναι σοβαρό, αλλά δεν ήξερα πως να αντιδράσω. Προσπάθησα να μην πανικοβληθώ, δεν τηλεφώνησα σε κανέναν, περίμενα μέχρι το πρωί και μετά άρχισα να τα συνειδητοποιώ όλα»

Ο Μοστοβόι παραδέχτηκε ότι ήταν τρομοκρατημένος, αλλά αποφάσισε να μην αποκαλύψει την αλήθεια ούτε στους φίλους ούτς στην οικογένεια του «Μετά το περιστατικό, επικοινώνησα μόνο με έναν στενό μου φίλο που ήρθε και έμεινε μαζί μου όλη τη νύχτα. Δεν μπορούσε να κοιμηθώ, φοβόμουν. Αποφάσισα όμως να αφήσω εκείνον να ξεκουραστεί, δεν το είπα σε κανέναν άλλον και επικοινώνησα το επόμενο πρωί με τους ανθρώπους ασφαλείας της ομάδας».

Ο ποδοσφαιριστής τόνισε ότι ακόμη και οι συμπαίκτες του αλλά και το προπονητικό επιτελείο δεν γνώριζαν τίποτα για το περιστατικό μέχρι εκείνο να δημοσιοποιηθεί στα τοπικά και τα διεθνή μέσα.

«Το περιστατικό έγινε γνωστό μόλις το πρωί της Δευτέρας και μετά άρχισα να λαμβάνω κλήσεις, μηνύματα και υποστήριξη από φίλους και γνωστούς μου».

Ο Μοστοβόι μάλιστα, αγωνίστηκε κανονικά στον αγώνα της Ζενίτ τη Κυριακή (26/10) κόντρα στη Δυναμό Μόσχας σκοράρωντας μάλιστα το ένα από τα δύο γκολ της ομάδας του που επικράτησε με 2-1, ένω όπως αναφέρουν τα ρωσικά δίκτυα οι άνδρες και η 20χρονη φοιτήτρια του κυκλώματος απαγωγών συνελήφθησαν.