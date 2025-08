Οι «ασπρόμαυροι» κινούνται για την απόκτηση του Βλάντισλαβ Σάουσι της Μπάλτικα – Προσφορά 2 εκατ. ευρώ για το 22χρονο «next big thing» της ρωσικής λίγκας, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει το βλέμμα του στη ρωσική αγορά και συγκεκριμένα στον Βλάντισλαβ Σάους, μεσοεπιθετικό της Μπάλτικα Καλίνινγκραντ. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα και πληροφορίες του «RB Sport», οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη προσεγγίσει τη ρωσική ομάδα και έχουν ξεκινήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές για την απόκτησή του.

«Οι Θεσσαλονικείς εκτιμούν πολύ τα χαρακτηριστικά του 22χρονου Ρώσου και είναι διατεθειμένοι να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του άμεσα, στο τρέχον καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ – ποσό που ικανοποιεί πλήρως την Μπάλτικα, η οποία απέκτησε τον παίκτη σχεδόν δωρεάν και βλέπει τώρα μπροστά της μια εξαιρετική οικονομική ευκαιρία», σημειώνει η «RB Sport» στο «Telegram».

Fearing the player's departure, Baltika decided to act preemptively and began contract extension talks with Vladislav Saus

Despite 4 years left on his deal, the 21yo could be bought out for almost ₽200m

