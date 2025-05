Χάλασε η μεταγραφή Βραζιλιάνου παίκτη από το Ρωσικό πρωτάθλημα στην Μποταφόγκο

Η μεταγραφή του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Μάρκους Βέντελ από την Ζενίτ στην Μποταφόγκο δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στους Ρώσσους ολιγάρχες από τους Αμερικάνους, εξαιτίας της εμπλοκής Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Mάρκους Βέντελ είναι Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός και αγωνίζεται από το 2020 στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στην Ρωσία. Πρόσφατα ο παίχτης είχε υπογράψει με τον Βραζιλιάνικο σύλλογο Μποταφόγκο και ήταν έτοιμος να μετακομίσει στο Ρίο ντε Τζανέιρο και να βοηθήσει την νέα του ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν στο Βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και το Κόπα Λιμπερταδόρες. Εξεπλάγην όμως καθώς χθες ανακοινώθηκε η διακοπή της συνεργασίας της Μποταφόγκο με τη Ζενίτ, η οποία αφορούσε τη μεταγραφή του στον Βραζιλιάνικο σύλλογο, η οποία φαινόταν πως είχε ολοκληρωθεί ,τυπικά τουλάχιστον. Ο ίδιος δήλωσε πως:

«Εξεπλάγην από τη λύση του συμβολαίου που είχε ήδη υπογραφεί με την Μποταφόγκο αυτή την Τετάρτη. Ήδη έχτιζα τη ζωή μου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και είχα επικεντρωθεί σε αυτό το δεύτερο μισό της χρονιάς. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες στην καριέρα μου και πίστευα στο έργο της Μποταφόγκο. Ωστόσο, δεν έχω καμία συμμετοχή σε αυτή την κίνηση του συλλόγου για την ακύρωση της συμφωνίας. Το ξεκαθαρίζω αυτό στους οπαδούς της Αλβινέγκρο και εξεπλάγην επίσης, καθώς πάντα εκπλήρωνα τα συμβόλαιά μου όπου κι αν βρέθηκα. Τώρα θα συνεχίσω την καριέρα μου επιδιώκοντας συνεχή ανάπτυξη και με στόχο να αγωνιστώ σε μεγάλα πρωταθλήματα και μια μέρα να φορέσω τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, που είναι το όνειρό μου».

Wendel se mostrou surpreso com o rompimento do Botafogo com o Zenit envolvendo a sua ida ao Alvinegro:



"Fui surpreendido com a rescisão do contrato já firmado com o Botafogo nesta quarta-feira. Já estava estruturando minha vida no Rio de Janeiro e focado para este segundo… pic.twitter.com/XB81Za8SND

May 21, 2025

Σε επίσημη ανακοίνωσή της από την άλλη πλευρά, η Μποταφόγκο επιβεβαίωσε ότι, σε κοινή συμφωνία με τη Ζενίτ, έλυσε το συμβόλαιο του μέσου Βέντελ, ο οποίος επρόκειτο να ενταχθεί στον σύλλογο στα μέσα της μεταγραφικής περιόδου. Ο λόγος της διακοπής της συνεργασίας οφείλεται στις κυρώσεις από τους Αμερικάνους που έχουν τεθεί στους Ρώσσους ολιγάρχες λόγω της διαμάχης Ρωσίας-Ουκρανίας

«Για γεωπολιτικούς λόγους, η συμφωνία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Οι ιδιοκτήτες του ρωσικού συλλόγου έχουν τεθεί σε διεθνή λίστα κυρώσεων, η οποία απαγορεύει οποιεσδήποτε συναλλαγές με την ομάδα βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας - ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο John Textor, ο πλειοψηφικός μέτοχος της SAF, είναι Αμερικανός πολίτης. Η Μποταφόγκο ευχαριστεί τη Ζενίτ για τον επαγγελματισμό και την σεβαστή στάση της καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ακόμα και μπροστά σε ένα περίπλοκο σενάριο πέρα ​​από τον έλεγχο και των δύο μερών, ο ρωσικός σύλλογος διατηρούσε πάντα μια διαφανή και συνεργατική διοίκηση, η οποία ενισχύει το μεγαλείο του. Στον Βέντελ ο σύλλογος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την υποδειγματική του στάση και την επιθυμία του να φορέσει τη Ένδοξη Φανέλα, και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Η Μποταφόγκο παραμένει ενεργή στην αγορά και αναζητά ενισχύσεις για την επόμενη μεταγραφική περίοδο και το υπόλοιπο της σεζόν του 2025.»

Em nota oficial, o Botafogo confirmou a nossa informação:



O Botafogo comunica que, em comum acordo com o Zenit, firmou o término do contrato com o volante Wendel, que estava acertado para se apresentar ao Clube na janela de transferências do meio do ano.



Por questões… pic.twitter.com/xEtM6gaIpe

May 21, 2025

Ο Μάρκους Βέντελ ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Φλουμινένσε, ενώ κατέγραψε και 42 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα βρίσκοντας δίχτυα έξι φορές. Το 2018 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Στον πορτογαλικό σύλλογο παρέμεινε για δύο χρόνια προτού μετακομίσει το 2020 στην Ζενίτ στην οποία παραμένει μέχρι και σήμερα, αφού η πρόσφατη μεταγραφή του δε ολοκληρώθηκε.