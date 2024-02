Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ο προπονητής της Κρασνοντάρ, Βλάνταν Ίβιτς έχει στην λίστα του τους Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Βάνια Καρπόβ αποκάλυψε πως ο Βλάνταν Ίβιτς, που εργάζεται ως προπονητής στην ρωσική Κρασνοντάρ, έχει στα... κιτάπια του τα ονόματα των Άντριγια Ζίβκοβιτς και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Αναφορικά με την περίπτωση του Σέρβου εξτρέμ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως οι απαιτήσεις του «δικεφάλου του βορρά» είναι στα 7 εκατ. ευρώ ενώ άλλα θέλει ο πατέρας του παίκτη, για το μερίδιο που είχε εκείνος από τα δικαιώματά του. Η ρωσική ομάδα περίμενε να κλείσει το παράθυρο των μεταγραφών στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε να χαμηλούν οι απαιτήσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης στα 6 εκατ. ευρώ και του πατέρα του αθλητή στο 1,5 εκατ.

Όσο για τον 20χρονο Έλληνα επιθετικό μέσο, τα χρήματα που αξιώνει για κείνον ο ΠΑΟΚ ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ο Καρπόφ υπογραμμίζει πως υπήρξε και πρόταση από την Λειψία το καλοκαίρι για κείνον.

Να σημειωθεί ρεπορτάζ αυτό υπάρχει αναφορά και για τον Ντάνιελ Μαντσίνι του Παναθηναϊκού τονίζοντας πως δεν βρίσκεται μεταξύ εκείνων που εξετάζει η ρωσική ομάδα, αφού δεν ταιριάζει στα πλάνα του προπονητή της.

