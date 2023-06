Πρόεδρος Ροστόφ: «Πρέπει να συσπειρωθούμε γύρω από τον Πούτιν, μην επιτρέψετε αιματοχυσία»

Το δικό του μήνυμα μετά την κατάληψη της πόλης Ροστόφ από τις δυνάμεις της Wagner έστειλε ο πρόεδρος της ομώνυμης ποδοσφαιρικής ομάδας, Αρτάσες Αρουτουνιάντς, ο οποίος τάχθηκε στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το τύμπανα του πολέμου έχουν παρεισφρήσει πλέον και εντός των ρωσικών συνόρων μετά την ανταρσία της Wagner, η οποία προελαύνει από το πρωί του Σαββάτου (24/6) στην περιοχή Ροστόφ.

Ο πρόεδρος της ομώνυμης ποδοσφαιρικής ομάδας, Αρτάσες Αρουτουνιάντς παραχώρησε δηλώσεις μετά και την κατοχή της πόλης του Ροστόφ από τις δυνάμεις της Wagner, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στην ηγεσία του προέδρου, Πούτιν.

«Στην εποχή μας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι ένας λαός. Μαζί έχουμε ήδη περάσει πολλά και μόνο μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε ακόμα περισσότερα. Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να συσπειρωθούμε γύρω από τον Πρόεδρό μας και να δώσουμε μια ισχυρή απόκρουση στους εχθρούς της Πατρίδας μας! Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα παρατήσουμε και να συγκρουστούμε μεταξύ μας!

Να είστε συνετοί, μην επιτρέψετε αιματοχυσία και καταστροφή στο ρωσικό μας έδαφος. Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το μέλλον - για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ξεχωριστά, θέλω να απευθύνω έκκληση στους Ροστοβίτες.

Μην πανικοβληθείτε. Το πιο σημαντικό τώρα είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην κάνουμε βιαστικές ενέργειες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

