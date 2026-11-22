Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Έμφραγμα υπέστη οπαδός του «τριφυλλιού»
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Απρόοπτο υπήρξε στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ καθώς οπαδός του «τριφυλλιού» υπέστη έμφραγμα στις εξέδρες της Λεωφόρου.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ για το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Α' Εθνικής Γυναικών και κατά τη διάρκεια του αγώνα υπήρξε ένα απρόοπτο στις εξέδρες της Λεωφόρου.
Συγκεκριμένα, ένας οπαδός των γηπεδούχων ένιωσε αδιαθεσία κοντά στο 20ο λεπτό και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου από τους γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί έμφραγμα.
Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση ώστε ο συγκεκριμένος φίλαθλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
@Photo credits: eurokinissi
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