Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία τεράστια εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο με 5-0.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με το επιβλητικό 5-0 της Κηφισιάς για την 5η αγωνιστική της Α’ Εθνικής Γυναικών και πλέον βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, στο -2 από τον πρωτοπόρο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 1 λιγότερο ματς.

Το σκορ για τον δικέφαλο άνοιξε μόλις στο 2ο λεπτό η Χατζηνικολάου, ενώ στο 8' η Ένωση διπλασίασε τα τέρματα της, με το αυτογκόλ της Μάρκου, η οποία στην προσπάθεια της να σταματήσει την πορεία της μπάλας, την έστειλε καταλάθος στα δίχτυα.

Το 0-3 ήρθε μετά από μία αντεπίθεση των φιλιξενούμενων, με την Μαγκουάιρ να γράφει και εκείνη το όνομα στης στον πίνακα των σκόρερς και το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ της Χατζηνικολάου που βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά και έτσι έστειλε την ΑΕΚ στα αποδυτήρια με 0-4.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κατέβασε τους ρυθμούς της, με την Βιολαρη στο 76' να γράφει το τελικό 5-0 του αγώνα με κεφαλιά

Υπενθυμίζουμε πως η Κηφισιά βρίσκεται στην 8η θέση με 4 βαθμούς και την επόμενη εβδομάδα (8/11) θα φιλοξενηθεί από την Αγία Παρασκευή, ενώ η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την έδρα της τον ΠΑΣ Πύργου.