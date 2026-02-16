Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα ματς με Γεωργία και Νησιά Φερόε
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, κάλεσε 26 ποδοσφαιρίστριες ενόψει των αγώνων της Εθνικής Γυναικών στο Ηράκλειο (Θ. Βαρδινογιάννης) με τη Γεωργία στις 03/03 (18:30) και τα Νησιά Φερόε στις 07/03 (20:30), για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 (League C, 4ος όμιλος).
Η Εθνική Γυναικών θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στα play-off πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, δικαίωμα που θα αποκτήσουν οι πρώτες και οι δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες των 6 ομίλων της League C, καθώς και την άνοδό της στη League B (προβιβάζονται οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στους 6 ομίλους της League C).
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΩΜΑΤΕΙΟ
|T
|Πεταλωτή
|Ραφαήλια - Δήμητρα
|ΟΦΗ
|T
|Γιαννακούλη
|Δήμητρα
|ΑΕΚ
|T
|Κατεργιαννάκη
|Στυλιανή
|ΡΕΑ
|Α
|Θεοδωράκη
|Μαρίνα
|GKS Katowice
|Α
|Παπαδοπούλου
|Στέισι Σοφία
|Hibernian
|Α
|Μάρκου
|Ελένη
|Eintracht Frankfurt Germany
|Α
|Καπνίση
|Μαρία
|ΑΕΚ
|Α
|Γκούνη Παπαϊωάννου
|Μαρία
|ΠΑΟΚ
|Α
|Νταρζάνου
|Σταματία
|Pogon Szczecin
|Α
|Πατερνά
|Μαρία
|ΟΦΗ
|Α
|Κοσκερίδου
|Μαρκέλλα -Δήμητρα
|ΠΑΟΚ
|Α
|Μπράμε
|Ευθυμία
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Μ
|Μωραϊτου
|Αθανασία
|FC Union Berlin
|Μ
|Χαλατσογιάννη
|Γεωργία
|ΥΒ Frauen
|Μ
|Σαϊχ
|Ελένη -Νικολέτα
|ΑΕΚ
|Μ
|Δρακογιαννάκη
|Ελευθερία
|ΠΑΟΚ
|Μ
|Χατζηνικολάου
|Δέσποινα
|ΑΕΚ
|Μ
|Πούλιου
|Γρηγορία
|Παναθηναϊκός
|Μ
|Αργυρίου
|Παναγιώτα
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Γιαννακά
|Βασιλική
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Σπυριδωνίδου
|Αναστασία
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Ε
|Παπαθεοδώρου
|Ιωάννα
|OH LEUVEN
|Ε
|Τζούρτζεβιτς
|Ηλέκτρα
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Σαρρή
|Βεατρίκη
|Birmingham City
|Ε
|Μπρουκσάηρ
|Καλλίστη- Κωνσταντίνα
|Rangersfc
|Ε
|Κόγγουλη
|Σοφία
|ΑΕΚ
