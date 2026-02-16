Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα ματς με Γεωργία και Νησιά Φερόε

Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα ματς με Γεωργία και Νησιά Φερόε

Βασιλική Μπαρτζιώτη
Εθνική Γυναικών

bet365

Η Εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει τις Γεωργία και Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Βασίλη Σπέρτο να καλεί για προετοιμασία 26 παίκτριες.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, κάλεσε 26 ποδοσφαιρίστριες ενόψει των αγώνων της Εθνικής Γυναικών στο Ηράκλειο (Θ. Βαρδινογιάννης) με τη Γεωργία στις 03/03 (18:30) και τα Νησιά Φερόε στις 07/03 (20:30), για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 (League C, 4ος όμιλος).

Η Εθνική Γυναικών θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στα play-off πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, δικαίωμα που θα αποκτήσουν οι πρώτες και οι δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες των 6 ομίλων της League C, καθώς και την άνοδό της στη League B (προβιβάζονται οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στους 6 ομίλους της League C).

ΘΕΣΗΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΩΜΑΤΕΙΟ
TΠεταλωτήΡαφαήλια - ΔήμητραΟΦΗ
TΓιαννακούληΔήμητραΑΕΚ
TΚατεργιαννάκηΣτυλιανήΡΕΑ
ΑΘεοδωράκηΜαρίναGKS Katowice
ΑΠαπαδοπούλουΣτέισι ΣοφίαHibernian
ΑΜάρκουΕλένηEintracht Frankfurt Germany
ΑΚαπνίσηΜαρίαΑΕΚ
ΑΓκούνη ΠαπαϊωάννουΜαρίαΠΑΟΚ
ΑΝταρζάνουΣταματίαPogon Szczecin
ΑΠατερνάΜαρίαΟΦΗ
ΑΚοσκερίδουΜαρκέλλα -ΔήμητραΠΑΟΚ
ΑΜπράμεΕυθυμίαΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΜωραϊτουΑθανασίαFC Union Berlin
ΜΧαλατσογιάννηΓεωργίαΥΒ Frauen
ΜΣαϊχΕλένη -ΝικολέταΑΕΚ
ΜΔρακογιαννάκηΕλευθερίαΠΑΟΚ
ΜΧατζηνικολάουΔέσποιναΑΕΚ
ΜΠούλιουΓρηγορίαΠαναθηναϊκός
ΜΑργυρίουΠαναγιώταΠΑΟΚ
ΕΓιαννακάΒασιλικήΠΑΟΚ
ΕΣπυριδωνίδουΑναστασίαΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΠαπαθεοδώρουΙωάνναOH LEUVEN
ΕΤζούρτζεβιτςΗλέκτραΠΑΟΚ
ΕΣαρρήΒεατρίκηBirmingham City
ΕΜπρουκσάηρΚαλλίστη- ΚωνσταντίναRangersfc
ΕΚόγγουληΣοφίαΑΕΚ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τελευταία Νέα