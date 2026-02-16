Η Εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει τις Γεωργία και Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Βασίλη Σπέρτο να καλεί για προετοιμασία 26 παίκτριες.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, κάλεσε 26 ποδοσφαιρίστριες ενόψει των αγώνων της Εθνικής Γυναικών στο Ηράκλειο (Θ. Βαρδινογιάννης) με τη Γεωργία στις 03/03 (18:30) και τα Νησιά Φερόε στις 07/03 (20:30), για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 (League C, 4ος όμιλος).

Η Εθνική Γυναικών θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στα play-off πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, δικαίωμα που θα αποκτήσουν οι πρώτες και οι δύο καλύτερες δεύτερες ομάδες των 6 ομίλων της League C, καθώς και την άνοδό της στη League B (προβιβάζονται οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στους 6 ομίλους της League C).