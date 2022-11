Άγρια μάχη σε αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών: Μπουνιές, μαλλιοτραβήγματα και αποβολές (vid)

Άγριος καβγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών μεταξύ των κολεγίων Ole Miss και LSU την Κυριακή (30/10).

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης του αγώνα στο πλαίσιο SEC Tournament, με τη Μάγια Γκόρντον του LSU και την Ράμσεϊ Ντέιβις του Ole Miss να διεκδικούν την μπάλα κοντά στην άσπρη γραμμή. Η Γκόρντον πρόλαβε την Ντέιβις πριν πάρει την κατοχή και η παίκτρια της Ole Miss junior σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να επανακτήσει τον έλεγχο της μπάλας άρπαξε την αντίπαλό της γύρω από τη μέση.

Η Ντέιβις φαίνεται στη συνέχεια να χτυπά την Γκόρντον στο κεφάλι, πυροδοτώντας την άγρια συμπλοκή. Οι γροθιές και από τις δύο παίκτριες ήταν αλλεπάλληλες. Ο διαιτητής προσπάθησε ανεπιτυχώς να επέμβει πριν τελικώς η Σάνον Κούκ -συμπαίκτρια της Γκόρντον- μπει στην «καρδιά» της συμπλοκής και καταφέρει να τραβήξει στο πλάι την συμπαίκτριά της. Ο προπονητής της Ole Miss προσπάθησε να απομακρύνει κι αυτός με τη σειρά του την παίκτριά του.

Ο καυγάς επεκτάθηκε όταν η Νοέλ του LSU έτρεξε φαινομενικά σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί την Γκόρντον αλλά τελικά άρπαξε την Ντέιβις από τα μαλλιά τραβώντας την στο έδαφος. Οι προπονητές των δύο ομάδων παρενέβησαν για να διαλύσουν τη «μάχη» προτού ο ρέφερι δείξει -όπως αναμενόταν- απευθείας κόκκινη στις Ντέιβις, Γκόρντον και Νόελ.

Δείτε το βίντεο:

LSU - Ole Miss in womens soccer is now the most heated rivalry in the SEC pic.twitter.com/TNvg96ovDy